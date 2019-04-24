Семье из подмосковного Подольска предложили новое жилье взамен старого, где рухнул потолок. Правда, выяснилось, что новая квартира оказалась хуже прежней.

Семья жила в аварийном доме, сроки расселения которого неоднократно сдвигались. Они пытались купить квартиру в новостройке и вложились в долевое строительство, но дом стал долгостроем.В итоге семье позвонили представители администрации округа и предложили перебраться в шестикомнатную коммуналку. Однако приехав посмотреть новую квартиру, переселенцы поняли, что новый вариант гораздо хуже старого: санузел в квартире не работает, а стены и потолок разрушены.В администрации муниципалитета произошедшее назвали несостыковкой и заверили, что занимаются решением вопроса, сообщает РИАМО.