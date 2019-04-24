После более чем уверенной победы на выборах президента Украины Владимир Зеленский готовится вступить в должность и продолжить руководство страной. Его соратники, кажется, сильно обеспокоены необходимостью своего лидера вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Оставлять двух политиков один на один они боятся.

После более чем уверенной победы на выборах президента Украины Владимир Зеленский готовится вступить в должность и продолжить руководство страной. Его соратники, кажется, сильно обеспокоены необходимостью своего лидера вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Оставлять двух политиков один на один они боятся.В эфире телеканала ZIC советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил резко против переговоров с Владимиром Путиным один на один. "Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате", – заметил он.Судя по его словам, Иван Апаршин считает, что при встрече на равных позициях его патрон не сумеет отстоять интересы Украины. "Я не верю, что Путин будет потом что-то нам гарантировать", – цитирует советника Зеленского. Более выгоден формат, когда интересы Киева будет отстаивать еще несколько западных столиц. Речь идет о поддержке США, Великобритании и стран нормандской четверки.Российский политолог Михаил Погребинский в эфире первого канала также посчитал, что при переговорах тет-а-тет Владимира Зеленского ждет провал. При этом, чтобы выполнить свои предвыборные обещания и вернуть нарушивших российскую границу украинских моряков, такой договор обязан состоятся. В его ходе обязательно будет поднят вопрос о ведущихся на востоке Украины военных действиях против местных жителей."Представим себе, что Зеленский все же позвонит Путину. А Путин скажет: хорошо, разговаривай с Донбассом. И на этом все закончится. Это будет первое фиаско нового президента", – цитирует ""Михаила Погребинского.