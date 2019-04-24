Вблизи трех детских садов госавтоинспекторы провели рейдовое мероприятие с целью недопущения случаев перевозки детей без использования удерживающих устройств.

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Владимира свидетельствуют о том, что дети зачастую становятся пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях ввиду беспечности родителей, допускающих их перевозку без использования детских удерживающих устройств и автокресел.24 апреля в целях проверки безопасности юных пассажиров и проведения соответствующей разъяснительной работы с водителями, вблизи детских садов №№ 16, 110 и 127 сотрудниками отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции было проведено рейдовое мероприятие.За час сплошной проверки транспортного потока полицейские провели беседы с более чем с 80 водителями, большинство из которых перевозили несовершеннолетних в соответствии с правилами. Однако трое родителей все же пренебрегли правилами безопасной перевозки детей - их маленькие пассажиры не были пристёгнутыми даже ремнями безопасности. В отношении правонарушителей составлены административные материалы по части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и наложен административный штраф в размере 3 тысяч рублей. С нарушителями проведены профилактические беседы, во время которых сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напомнили водителям о правилах перевозки детей в салонах автомобилей, подчеркнув, что перевозить ребенка без использования детского удерживающего устройства крайне небезопасно.Профилактическая работа по соблюдению водителями требований к перевозке детей продолжится. Полицейские будут и дальше следить за безопасностью детей и помогать родителям воспитывать в них грамотных участников дорожного движения!