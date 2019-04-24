Подозреваемые предложили пожилой женщине приобрести по сниженной цене датчики загазованности...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы при содействии сотрудников патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД задержали двоих приезжих по подозрению в попытке мошенничества», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 70-летней жительницы района. Она сообщила, что к ней домой пришли неизвестные, представившиеся работниками газовой службы. Мужчины предложили пожилой женщине приобрести по сниженной цене датчики загазованности. Ей объяснили, что в скором времени всех обяжут приобрести эти приборы, но уже за полную стоимость. Поверив, пожилая женщина согласилась. Но после ухода газовщиков у пенсионерки возникли сомнения, и она незамедлительно обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 19 и 28-летние приезжие, один из которых ранее судим.Установлено, что злоумышленники, введя в заблуждение пожилую женщину, продали ей 2 прибора-сигнализатора загазованности. Однако денежными средствами воспользоваться не успели, так как были задержаны полицейскими.Также полицейскими был обнаружен большой колл-центр на Первомайской улице. В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты документация, рабочие тетради, обучающие памятки, непосредственно датчики и другие товары, которые злоумышленники использовали в своей противоправной деятельности.Следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93