На своей странице в Instagram эпатажный шоумен Сергей Зверев поделился с подписчиками пугающей историей о кошке по кличке Маркиза, которая оказалась заперта в подвале его дома. Животному грозила голодная смерть, ведь ЖЭК отказывался выдавать ключ.

На своей странице в Instagram эпатажный шоумен Сергей Зверев поделился с подписчиками пугающей историей о кошке по кличке Маркиза, которая оказалась заперта в подвале его дома. Животному грозила голодная смерть, ведь ЖЭК отказывался выдавать ключ.На видео, опубликованном Сергеем Зверевым, развитие ситуации с запертой Маркизой описывает консьержка. По ее словам, в ЖЭКе историей кошки не прониклись и, отказавшись отдавать ключ от двери, бросили: "Пусть сдохнет".Тогда за дело взялся сам шоумен. "Я позвонил в диспетчерскую и мне сказали, что пришлют человека с ключами утром, но она же там уже шестые сутки!!!", – рассказал он. Подписчики с замиранием сердца стали ждать нового поворота в этой душещипательной истории."Кошку Маркизу спасли!!! С ЖЭКа соизволили прислать человека с ключом и он открыл подвал и Маркиза выбежала!!! Сейчас с ней все хорошо, покушала, поела и спит у консьержки!!!", – в комментариях отметил Сергей Зверев и его многочисленные поклонники смогли вздохнуть спокойно.