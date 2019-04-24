Работы принимаются до 8 мая 2019 года.

УМВД России по Владимирской области совместно с Общественным советом при УМВД проводит региональный отборочный этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».Конкурс с каждым годом собирает все большее количество участников. Свои работы присылают как персональные авторы, так и целые творческие коллективы, воплощающие в конкурсных работах образы сотрудников, несущих службу в разных подразделениях полиции.Напомним, в прошлом году победителей регионального этапа чествовали на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. Ребят лично поздравили, вручили дипломы и подарки начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин и председатель Общественного совета при УМВД Татьяна Сидорова.***В 2017 году поделка «Отличники владимирского сыска», выполненная ребятами из детского сад № 66 города Владимира, вошла в число лучших по стране и получила приз от Общественного совета при МВД России.***Авторы лучших работ этого года также по традиции будут отмечены дипломами, а победители получат призы.Информация о результатах конкурса будет размещена на официальных сайтах МВД России и УМВД России по Владимирской области.УСЛОВИЯ КОНКУРСА "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЕПА-2019"Участниками конкурса могут стать как индивидуальные юные авторы, так и детские творческие коллективы в возрасте от 6 до 14 лет (помощь родителей, наставников и педагогов приветствуется).Конкурсанту предлагается изготовить игрушку в виде сотрудника органов внутренних дел из любого материала по желанию автора: текстиля, дерева, полимерной глины или другого.В 2019 году конкурс проводится в рамках предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. При подготовке поделки-игрушки конкурсантам необходимо уделить внимание заданной тематике.К работе необходимо приложить заявку участника, написанную в свободной форме, со сведениями об авторе (имя, фамилия, возраст, город, № школы или детского сада, контактный телефон).Поступившие работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие заявленной теме, художественный уровень и техника исполнения, эстетический вид изделия, его безопасность. Размер игрушки неограничен.Лучшие работы примут участие в федеральном этапе всероссийского конкурса.Общероссийское подведение итогов конкурса состоится в преддверии Дня защиты детей путем онлайн-голосования на официальном сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях.Работы принимаются до 8 мая 2019 года в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Воронцовский переулок, д. 2а. Телефоны для справок: (4922) 37-44-22, 37-43-87, 37-44-27.