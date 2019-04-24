При прокладке железнодорожных путей к переправе через Керченский пролив возникла нештатная ситуация. Строители обнаружили опасную находку недалеко от Крымского моста.
При прокладке железнодорожных путей к переправе через Керченский пролив возникла нештатная ситуация. Строители обнаружили опасную находку недалеко от Крымского моста.
Об обнаружении сообщили рабочие, которые готовили местность
для прокладки железнодорожных путей к переправе. Это произошло во время
обследования грунта недалеко от села Чистополье Ленинского района в 20
километрах от Крымского моста.
Как сообщает МЧС по Республике Крым, рабочие обнаружили на
глубине трех метров боеприпас, похожий на снаряд времен Великой Отечественной
войны. В те годы на территории Восточного Крыма шли ожесточенные бои.
О находке строители железной дороги к Крымскому мосту
немедленно доложили спасателям, те немедленно выехали на место обнаружения.
Оказалось, что это авиационная бомба немецкого производства. Снаряд был вывезен
на полигон подальше от Крымского моста и уничтожен, сообщает издание
.
Ранее украинские СМИ сообщали о проседании одной из дорог на
подходе к переправе со стороны Керчи. По мнению научного сотрудника Института
водных проблем Российской академии наук Юрия Медовара, причина может быть в
нарушении ГОСТов при строительстве подъездов к .
Кроме того, полагает ученый, строители неверно выбрали
материал. Медовар заявил, что использование глины вместо песка часто приводит к
разрушению дорог в России.
Строители выходят на финишную прямую в возведении
железнодорожной части . Ожидается, что первые поезда по
переправе поедут уже к концу года. Они соединят города Крыма и
"материковой" части страны – Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и
другие населенные пункты.