При прокладке железнодорожных путей к переправе через Керченский пролив возникла нештатная ситуация. Строители обнаружили опасную находку недалеко от Крымского моста.

При прокладке железнодорожных путей к переправе через Керченский пролив возникла нештатная ситуация. Строители обнаружили опасную находку недалеко от Крымского моста.Об обнаружении сообщили рабочие, которые готовили местностьдля прокладки железнодорожных путей к переправе. Это произошло во времяобследования грунта недалеко от села Чистополье Ленинского района в 20километрах от Крымского моста.Как сообщает МЧС по Республике Крым, рабочие обнаружили наглубине трех метров боеприпас, похожий на снаряд времен Великой Отечественнойвойны. В те годы на территории Восточного Крыма шли ожесточенные бои.О находке строители железной дороги к Крымскому мостунемедленно доложили спасателям, те немедленно выехали на место обнаружения.Оказалось, что это авиационная бомба немецкого производства. Снаряд был вывезенна полигон подальше от Крымского моста и уничтожен, сообщает изданиеРанее украинские СМИ сообщали о проседании одной из дорог наподходе к переправе со стороны Керчи. По мнению научного сотрудника Институтаводных проблем Российской академии наук Юрия Медовара, причина может быть внарушении ГОСТов при строительстве подъездов к .Кроме того, полагает ученый, строители неверно выбралиматериал. Медовар заявил, что использование глины вместо песка часто приводит кразрушению дорог в России.Строители выходят на финишную прямую в возведениижелезнодорожной части . Ожидается, что первые поезда попереправе поедут уже к концу года. Они соединят города Крыма и"материковой" части страны – Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург идругие населенные пункты.