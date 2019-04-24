Руководители Федерации футбола Испании намерены перенести проведение матчей за Суперкубок страны в Саудовскую Аравию. На данный момент между сторонами ведутся переговоры, в ходе которых обсуждаются условия сделки.

Руководители Федерации футбола Испании намерены перенести проведение матчей за Суперкубок страны в Саудовскую Аравию. На данный момент между сторонами ведутся переговоры, в ходе которых обсуждаются условия сделки.В частности, Евроспорт.Ru со ссылкой на Marca сообщает о том, что проводить Суперкубок Испании планируется на Аравийском полуострове в течение шести лет. Благодаря этой сделке испанский футбол заработает 30 миллионов евро.Кроме того, с 2020 года турнир планируют расширить с двух до четырех команд.Напомним, что власти испанского футбола не первый раз лоббируют проведение игр испанских команд за пределами страны. Ранее предыдущие матчи за Суперкубок уже проходили в Марокко. Тогда победу праздновала "Барселона", взявшая верх над "Севильей"Также у боссов Федерации были планы и на Северную Америку – они планировали проведение игр чемпионата Испании на территории США и Канады, однако против этого выступил профсоюз футболистов и идея не реализовалась.