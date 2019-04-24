В столице Турции Стамбуле продолжается женский теннисный турнира категории International с призовым фондом в 227 миллионов долларов. Свои выступления в престижном соревновании завершила российская теннисистка Евгения Родина.

В столице Турции Стамбуле продолжается женский теннисный турнира категории International с призовым фондом в 227 миллионов долларов. Свои выступления в престижном соревновании завершила российская теннисистка Евгения Родина.69 ракетка мира ничего не смогла противопоставить французской сопернице Полин Пармантье. Россиянка взяла лишь два гейма и потерпела поражение в двух сетах – 1:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 58 минут.Родина покидает одиночный разряд турнира. Пармантье же пробилась во второй круг турнира, где сыграет с представительницей Казахстана Евгенией Рыбакиной.Помимо Родиной на турнир были заявлены также еще Маргарита Гаспарян, Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова, и Анастасия Потапова. Первые три теннисистки уже решили свои задачи по выходу в следующий круг, Потаповой же только предстоит провести свой первый матч турнира – 24 апреля она сыграет с украинкой Катериной Козловой.