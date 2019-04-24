Британия пошла против воли Вашингтона. Премьер-министр королевства Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei создании британской мобильной связи пятого поколения 5G.

Британия пошла против воли Вашингтона. Премьер-министр королевства Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения 5G, об этом пишет Daily Telegraph.Ранее США предупреждали своих союзников о возможной угрозе для национальной безопасности со стороны телекомуникационной компании КНР. В частности, ЦРУ передало Великобритании данные, согласно которым Huawei получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил КНР, сообщает "Россия 24".Кроме того, США и Австралия обвинили Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. Впрочем, некоторые эксперты считают, что США просто оказывают давление на Китай в рамках торговой войны и борьбе за лидерство в технологическом секторе.