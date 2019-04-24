Российский оператор Сергей Дубровский ушел из жизни 23 апреля. Трагическую новость сообщил режиссер Сергей Кальварский на своей странице в Facebook.

Российский оператор Сергей Дубровский ушел из жизни 23 апреля. Трагическую новость сообщил режиссер Сергей Кальварский на своей странице в Facebook.Продюсер поделился воспоминаниями о работе с Сергеем Дубровским. Он отметил, что оператор был "талантливым и образованным человеком", который видел мир через видоискатель иначе, чем другие. Режиссер пока отказался раскрывать причину смерти."Сережа, прости, что мало в последнее время общались. Мы много работали вместе и я учился у тебя. Будет очень тебя не хватать. Добрая тебе память, светлый человек Сергей Дубровский", – передает слова Сергея Кальварского ".Напомним, что творческий путь Дубровского начинался на ленинградском телевидении, сообщает . Он работал в программе "Пятое колесо". Позднее Сергей стал снимать клипы для отечественных звезд – Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова, Натальи Ветлицкой, Маши Распутиной, Жасмин и многих других.Дубровский также трудился над документальными фильмами, телеспектаклями и рекламными роликами. Он не раз становился лауреатом международных кинофестивалей.