Жители кварталов реновации выступают за увеличение социальных объектов и просят учесть их пожелания при планировке проектов.

Об этом рассказала журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Поступают такие предложения, действительно, предусмотреть больше детсадов. Например, в районе Свиблово поступило предложение предусмотреть ещё один детский сад. Мы в обязательном порядке рассматриваем это все", - сказала Юлиана Княжевская, отвечая на вопрос, поступают ли пожелания от жителей увеличить число соцобьектов."Социальных объектов будет значительно больше. У нас все кварталы реновации направлены на большое и качественного обеспечение объектов инфраструктуры",- подчеркнула она.Это реконструкция существующих и строительство новых. Где-то будет образовательный кластер: детсад совмещен со школой. К каждому району у города индивидуальный подход.Сейчас слушания идут по следующим семи проектам. Это три района в Северо-Восточном округе (СВАО) – это кварталы 78 в Бутырском районе, 24 и 23А в Свиблово. Также рассматривается по одному проекту в Юго-Восточном округе (ЮВО) - мкр. Ж района Люблино и в Южном округе (ЮАО)– мкр. 3 "Загорье". Два проекта представили на рассмотрение жителей Восточного округа (ВАО) – это мкр 36-28 района Восточное Измайлово и Сиреневый бульвар, владение 4, район Измайлово