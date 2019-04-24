Киев больше не будет хранить советские секреты. Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений. Это соглашение обеспечивало сохранность секретных изобретений, созданных в Советском Союзе.

Киев больше не будет хранить советские секреты. Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений. Это соглашение обеспечивало сохранность секретных изобретений, созданных в Советском Союзе.Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс". Кроме того, украинское правительство прекратило действие соглашения о создании общей статистической базы Экономического союза. Соглашение об общей статистической базе Экономического союза было подписано в Алма-Ате 10 февраля 1995 года между Украиной, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Арменией, Азербайджаном, Россией и Киргизией.Обещание внимательно посмотреть на все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйти из тех, что хотя бы чуть-чуть не соответствуют национальным интересам Украины, дал президент Петр Порошенко. Кром того, он поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ.С августа 2018 года было закрыто представительство Украины при уставных органах СНГ, все контакты идут только через украинское посольство в Белоруссии.