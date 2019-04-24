На Украине происходит странное. Победитель президентских выборов Владимир Зеленский уже несколько дней не появляется на публике. Что случилось с юмористом?
На Украине происходит странное. Победитель президентских выборов Владимир Зеленский уже несколько дней не появляется на публике. Что случилось с юмористом?
Выборы на
Украине состоялись в воскресенье. После объявления результатов экзит-полов,
когда стало понятно, что Зеленский побеждает, юморист обратился к сторонникам и
поблагодарил их за поддержку.
После того
воскресного вечера актер как сквозь землю провалился. Никаких публичных
мероприятий с его участием, никаких заявлений, комментариев прессе. Тишь да
гладь.
Не
исключено, что Зеленский решил взять тайм-аут после тяжелых нескольких месяцев
президентской гонки. В день выборов главы государства он признался журналистам,
что подустал и хочет "немного отдохнуть".
Впрочем,
отдыхать юмористу некогда. Инаугурация избранного президента должна состояться
до начала июня. К этому времени актер должен представить свою команду, в том
числе главу будущей администрации.
Пока
понимания относительно должностей в новой конфигурации власти нет. Так, одному
из членов команды , бывшему министру финансов Украины Александру
Данилюку, журналисты прочили пост министра иностранных дел. Чиновник от этого
назначения открестился и заявил, что ему по душе внутренние дела.
Комментаторы
в Сети предположили, что избранный президент решил отметить победу. "Ушел
в запой?" – задался вопросом пользователь Twitter Констатин Симонов.
Решающий тур
выборов президента Украины состоялся в минувшее воскресенье. После обработки
всех протоколов набирает 73,33% голосов. Его оппонент,
уходящий президент Петр Порошенко, заручился поддержкой 24,45% избирателей.