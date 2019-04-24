На Украине происходит странное. Победитель президентских выборов Владимир Зеленский уже несколько дней не появляется на публике. Что случилось с юмористом?

На Украине происходит странное. Победитель президентских выборов Владимир Зеленский уже несколько дней не появляется на публике. Что случилось с юмористом?Выборы наУкраине состоялись в воскресенье. После объявления результатов экзит-полов,когда стало понятно, что Зеленский побеждает, юморист обратился к сторонникам ипоблагодарил их за поддержку.После тоговоскресного вечера актер как сквозь землю провалился. Никаких публичныхмероприятий с его участием, никаких заявлений, комментариев прессе. Тишь дагладь.Неисключено, что Зеленский решил взять тайм-аут после тяжелых нескольких месяцевпрезидентской гонки. В день выборов главы государства он признался журналистам,что подустал и хочет "немного отдохнуть".Впрочем,отдыхать юмористу некогда. Инаугурация избранного президента должна состоятьсядо начала июня. К этому времени актер должен представить свою команду, в томчисле главу будущей администрации.Покапонимания относительно должностей в новой конфигурации власти нет. Так, одномуиз членов команды , бывшему министру финансов Украины АлександруДанилюку, журналисты прочили пост министра иностранных дел. Чиновник от этогоназначения открестился и заявил, что ему по душе внутренние дела.Комментаторыв Сети предположили, что избранный президент решил отметить победу. "Ушелв запой?" – задался вопросом пользователь Twitter Констатин Симонов.Решающий турвыборов президента Украины состоялся в минувшее воскресенье. После обработкивсех протоколов набирает 73,33% голосов. Его оппонент,уходящий президент Петр Порошенко, заручился поддержкой 24,45% избирателей.