Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина выложила в Instagram провокационный снимок в прозрачном белье. Реакция пользователей была неоднозначной.

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина выложила в Instagram провокационный снимок в прозрачном белье. Реакция пользователей была неоднозначной.Откровенной фотографией певица решила привлечь внимание к своим концертам. "Вы поняли, я специально здесь в красном… Вам будет проще запомнить место встречи", – написала она. Похоже, что достичь цели ей не удалось: многие начали обсуждать ее внешность, а не предстоящие выступления.Больше всего вопросов вызвал бюстгалтер. "Лифчик прозрачный или нет? Не могу понять" – написал один из пользователей. Других столь провокационный снимок и вовсе смутил. "Оля, ******* (блин – прим. ред), оденься" – дал Серябкиной совет другой.Критики детально разобрали каждый элемент одежды. "Трусы ужасные!" – выразил мнение комментатор.Некоторые упрекнули Серябкину в использовании фотошопа. По мнению пользователей, ее выдали вытянутые стопы и пальцы."Вот для чего, скажите на милость, такие фото выкладывать?" – недоумевает недовольный комментатор.Напомним, что покинула группу SEREBRO в середине 2018 года. Теперь она выступает под псевдонимом Molly.