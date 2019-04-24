Рейды по неблагополучным семьям и встречи с подростками состоялись в рамках проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2019».

В целях предупреждения и распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а также повышения уровня осведомления о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте на территории региона в рамках операции «Дети России – 2019» полицейские проводят профилактические мероприятия.В Александровском районе сотрудники полиции совместно с представителями районной администрации и наркологического диспансера провели рейд по семьям, в которых проживают несовершеннолетние дети, чьи родители состоят на профилактическом учете в отделении по контролю за оборотом наркотиков. В ходе мероприятия было проверено шесть семей, с родителями и их несовершеннолетними детьми проведены беседы антинаркотической направленности, распространены буклеты, напоминающие об ответственности за совершение преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Для детей подготовлены памятки с информацией о том, куда можно обратиться за помощью в сложной жизненной ситуации.В Петушинском районе стражи порядка провели разъяснительную беседу со старшеклассниками о вредном влиянии на организм наркотических, психотропных и токсических веществ, одурманивающих курительных смесей и табачных изделий. Правоохранители объяснили ребятам, что вредные привычки могут не только изменить жизнь человека, но и в одно мгновение эту жизнь разрушить. В своей беседе сотрудники полиции акцентировали внимание школьников на ответственности за хранение, распространение и употребление наркотиков. В заключение профилактического мероприятия член общественного совета Александр Иванович Мольков обсудил с молодежью причины, приводящие к употреблению наркотиков, а также проинформировал о том, как поступить и куда сообщить, если становишься свидетелем преступления по линии незаконного оборота наркотиков. Учащиеся с интересом участвовали в беседе, задавали вопросы и получали на них квалифицированные ответы специалистов.