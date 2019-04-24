Установлено, что заявитель забыл вынуть из замка зажигания ключ от автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в угоне иномарки.В полицию поступило заявление от 40-летнего москвича. Он рассказал, что припарковал автомобиль «Тойота Камри» стоимостью более 1 миллиона рублей на Госпитальный Валу. Мужчина отошел от машины, а обернувшись, увидел, что неизвестный сел в автомобиль и скрылся с места происшествия.В результате проверочных мероприятий сотрудники ДПС на Варшавском шоссе остановили угнанный автомобиль и задержали подозреваемого. Установлено, что заявитель забыл вынуть из замка зажигания ключ от автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник.По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22