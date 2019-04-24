Суд по громкому делу о гибели в ДТП юных футболистов начинается в Кемерове. Следователи уверены, что виноват водитель микроавтобуса, в котором ехали спортсмены. Как выяснилось, в рейс он отправился по просьбе отца, владельца автомобиля. Сегодня суд должен принять решение по его дальнейшей судьбе.

Суд по громкому делу о гибели в ДТП юных футболистов начинается в Кемерове. Следователи уверены, что виноват водитель микроавтобуса, в котором ехали спортсмены. Как выяснилось, в рейс он отправился по просьбе отца, владельца автомобиля, дети ехали без сопровождения полиции. Сегодня суд должен принять решение по его дальнейшей судьбе.Как напоминает ГТРК "Кузбасс", три года назад автобус с юношеской футбольной командой попал в ДТП на трассе Кемерово — Ленинск-Кузнецкий. Погиб 17-летний подросток, еще семеро получили травмы различной степени тяжести, двое в тяжелом состоянии. Водитель не пострадал. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, водитель не справился с управлением и машина перевернулась. Очевидцы утверждают, что скорость автобуса была порядка 150 километров в час.