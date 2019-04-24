В минувший вторник на дороге в Саках автомобиль выехал на встречную полосу и врезался заднее колесо грузового фургона. От удара машина деформировалась и зажала водителя легковушки. Позже он скончался в местной больнице.

В минувший вторник на дороге в Саках автомобиль выехал на встречную полосу и врезался заднее колесо грузового фургона.Инцидент произошел вчера днем, 23 апреля, на Евпаторинском шоссе. Когда универсал Audi выехал на встречную полосу, водитель грузовика так и не смог от него увернуться — легковушка врезалась в заднее колесо фургона.Грузовик от удара накренился, а затем рухнул на бок. В свою очередь, универсал сильно деформировался в водительской зоне — прибывшие спасатели мужчину доставали из салона при помощи специальных инструментов.По сообщению пресс-службы местного отделения МЧС, водитель легковушки скончался в больнице от полученных травм. Очевидцы аварии предполагают, что ему стало плохо еще до столкновения — именно по этой причине он выехал на встречку.Второй участник аварии не пострадал.