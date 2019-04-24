"Неизвестная женщина открыто похитила икону «Взыграние младенца» из храма и скрылась на своем автомобиле в неизвестном направлении", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками МО МВД России «Красносельское» г. Москвы совместно с оперуполномоченными Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержана подозреваемая в открытом хищении иконы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от настоятеля одного из храмов, расположенного на территории Новой Москвы. Он рассказал, что во время вечерней литургии, неизвестная женщина открыто похитила икону «Взыграние младенца» из храма и скрылась на своем автомобиле в неизвестном направлении», - рассказала Ирина Волк.Отделом дознания МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ.«Очевидцы происшествия запомнили фрагмент государственного номера автомобиля злоумышленницы и сообщили об этом полицейским. На следующий день 52-летняя жительница столицы была задержана. При обыске по ее месту жительства обнаружена похищенная икона, которую сотрудники полиции вернули в храм», - добавила официальный представитель ведомства.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео