Женщина попала в больницу

Женщина попала в больницуВ Муроме произошел несчастный случай. 40-летняя местная жительница попыталась покормить своего быка и, видимо, слишком близко подошла к животному. По неизвестной причине разозлившийся бык внезапно набросился на хозяйку.К счастью, женщину успели спасти, ведь агрессивное животное могло насмерть ее затоптать. В результате горожанку с переломами ребер госпитализировали. А от агрессивного животного, вероятнее всего, избавятся.