Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу. Сейчас состав выехал в Уссурийск со станции Хасан, где у лидера КНДР была стоянка. Северокорейского лидера встретили хлебом и солью.

Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу. Сейчас состав выехал в Уссурийск со станции Хасан, где у лидера КНДР была стоянка. Северокорейского лидера встретили хлебом и солью.Он уже успел посетить музейный домик российско-корейской дружбы, известный как Домик Ким Ир Сена. Его построили в 1986 году в честь приезда в СССР тогдашнего лидера КНДР.Сегодня же глава КНДР должен приехать во Владивосток. Там завтра состоится его встреча с Владимиром Путиным. Основными темами переговоров станут урегулирование ядерной проблемы и двусторонние отношения.Этот визит в Россию стал для Ким Чен Ына первым за восемь лет своего правления, передает телеканал "Россия 24".