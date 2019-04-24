7 мая в Малом зале Зарядья состоится концерт-презентация хаммерклавира, в котором примут участие выдающиеся пианисты Алексей Любимов и Елизавета Миллер.

7 мая в Малом зале "Зарядья" состоится концерт-презентация хаммерклавира, в котором примут участие выдающиеся пианисты Алексей Любимов и Елизавета Миллер.Хаммерклавир "Зарядья" фирмы Neupert модели Louis Dulcken – копия инструмента 1815 года. Этот образец классического и раннеромантического фортепиано позволяет передать тембр, динамику и множество тончайших деталей звучания музыки, написанной специально для подобных инструментов современниками Бетховена. На примере шести сонат из наследия венского классика зрители поймут, как он слышал свою музыку.Первый концерт на этом инструменте дадут лучшие специалисты нашей страны в области исторически ориентированного исполнительства – Алексей Любимов и Елизавета Миллер.Благодаря усилиям Алексея Борисовича Любимова возникла отечественная школа школы подлинной, аутентичной интерпретации музыкального текста. Именно его уникальная коллекция старинных клавишных инструментов стала базой им же созданного факультета исторического и современного исполнительского искусства в Московской консерватории. Профессор сам играет на десятках клавишных инструментов разных эпох, каждый из которых требует своего способа звукоизвлечения, и к таким же перестройкам приучает своих студентов.Одна из них – Елизавета Миллер. Она – первый музыкант из России, которая выиграла престижный конкурс старинной музыки MusicaAntiqua в Брюгге по специальности "хаммерклавир". В последние годы учитель и его ученица предоставили вниманию столичных слушателей цикл из всех сонат для клавира Бетховена.Любимов признавался в одном из своих интервью, что уже не может играть произведения Бетховена на современных инструментах."Современный инструмент для меня грубый. Мало того: он не отвечает замыслам Бетховена. Полностью. Ни темпы, ни динамические указания, ни педальные указания невозможны на современном инструменте", — поясняет Алексей Борисович.Концерт-презентация хаммерклавира состоится 7 мая в Малом зале "Зарядья". В программе прозвучат фортепианные сонаты Бетховена.