Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну. Его пребывание в России адвокат Януковича назвал временным и вынужденным. Защита продолжит бороться за снятие обвинений в госизмене.

Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну. Его пребывание в России адвокат Януковича назвал временным и вынужденным. Защита продолжит бороться за снятие обвинений в госизмене.В интервью газете "Известия" адвокат Виталий Сердюк заявил, что бывший украинский президент Виктор Янукович намерен вернуться в страну и доказать, что выдвинутые против него обвинения имели политический характер."Мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича", — заявил он.По словам адвоката, Виктор Янукович недавно отправил Владимиру Зеленскому поздравительное сообщение (в нем, в частности, говорилось, что перед новым президентом Украины стоят нелегкие задачи: принести мир стране, объединить и примирить украинский народ, восстановить законность и улучшить благосостояние людей), однако этот жест не связан с желанием Януковича вернуться на родину.Ранее, 22 апреля, в штабе Зеленского заявили, что обойдутся и без поздравлений Януковича.На Украине Виктор Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену заочно. Этот приговор бывший президент Украины считает политизированным и незаконным.