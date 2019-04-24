Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что его визит в Россию не будет последним. По пути во Владивосток поезд председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына остановился на пограничную железнодорожную станцию Хасан.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что его визит в Россию не будет последним.По пути во Владивосток поезд председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына остановился на пограничную железнодорожную станцию Хасан, где северокорейский лидер задержался для посещения Дома российско-корейской дружбы, известного как "Домик Ким Ир Сена".На станции его встречали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора, генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор.Кроме официальных лиц, северокорейского лидера встречали девушки в русских народных костюмах с караваем. Но Ким Чен Ын пробовать его не стал. Генеральный консул КНДР в Приморье попросил подарить ему этот каравай, и организаторы встречи с радостью выполнили его просьбу.Что касается "Домика Ким Ир Сена", то он был построен в 1986 году на границе России и КНДР возле погранперехода "Хасан" в честь приезда тогдашнего лидера страны в СССР. В деревянном строении был организован небольшой музей, который не удалось спасти от пожара12 ноября 2015. В 2016 году дом был восстановлен.Известно, что во время своего визита во Владивосток Ким Чен Ын может посетить штаб Тихоокеанского флота, Приморский океанариум и местные заводы по производству продуктов питания, в том числе хлебозавод, передает РИА "Новости".Есть предположение, что Ким Чен Ын посетит военно-исторический музей и поднимется на борт военного корабля при условии, что отправится в штаб Тихоокеанского флота.