Он заказал и оплатил запчасти, которые ему так и не пришли

Он заказал и оплатил запчасти, которые ему так и не пришлиВладимирские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ленинградской области. Мужчину обвиняют в мошенничестве.Осенью прошлого года к правоохранителям обратился 33-летний владимирец, сообщивший, что у него похитили 10 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что на одном из онлайн-форумов нашел объявление о продаже запчастей на автомобиль. Договорившись о покупке, заявитель перевел деньги на счет банковской карты продавца, после чего последний перестал выходить на связь, а товар так и не пришел.Злоумышленника задержали в Ленинградской области и доставили во Владимир.Оказалось, он обманул еще несколько жителей страны. Весной прошлого года мужчина аналогичным образом похитил 134 тысяч рублей у москвича, а в январе этого года получил 34 тысячи рублей от жителя Пензы.Материалы уголовного дела направлены.