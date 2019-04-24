Он заказал и оплатил запчасти, которые ему так и не пришли
Он заказал и оплатил запчасти, которые ему так и не пришли
Владимирские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ленинградской области. Мужчину обвиняют в мошенничестве.
Осенью прошлого года к правоохранителям обратился 33-летний владимирец, сообщивший, что у него похитили 10 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что на одном из онлайн-форумов нашел объявление о продаже запчастей на автомобиль. Договорившись о покупке, заявитель перевел деньги на счет банковской карты продавца, после чего последний перестал выходить на связь, а товар так и не пришел.
Злоумышленника задержали в Ленинградской области и доставили во Владимир.
Оказалось, он обманул еще несколько жителей страны. Весной прошлого года мужчина аналогичным образом похитил 134 тысяч рублей у москвича, а в январе этого года получил 34 тысячи рублей от жителя Пензы.
Материалы уголовного дела направлены.