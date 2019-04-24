Мужчина, представляясь продавцом на одном из он-лайн форумов, похищал деньги, которые граждане переводили в качестве оплаты за товар.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ленинградской области. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество)Осенью 2018 года в УМВД России по городу Владимиру обратился 33-летний местный житель, сообщивший, что у него были похищены денежные средства в сумме 10 000 рублей. Мужчина пояснил, что на одном из он-лайн форумов нашел объявление о продаже запасных частей на автомобиль. Договорившись о покупке, заявитель перевел деньги на указанный продавцом счет банковской карты, после чего последний перестал выходить на связь, а товар так и не был получен.Сотрудники полиции провели комплекс розыскных и специальных технических мероприятий, в результате которого в начале марта в Ленинградской области задержали злоумышленника и доставили во Владимир.В ходе следствия установлена причастность фигуранта к совершению еще нескольких эпизодов мошенничества в отношении граждан из других регионов страны. Так, в мае прошлого года злоумышленник аналогичным образом похитил 134 000 рублей у жителя Москвы, а в январе текущего года получил 34 000 рублей от жителя города Пенза в качестве оплаты за товар, который покупатель так и не получил.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.