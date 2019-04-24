Депутаты горсовета приняли изменения в устав

Депутаты горсовета приняли изменения в уставДепутаты владимирского горсовета приняли изменения в устав, тем самым приведя его в соответствие с федеральным законодательством.Напомним, сейчас Владимиром руководят 2 человека: сити-менеджер Андрей Шохин и мэр Ольга Деева. Она же является председателем Совета народных депутатов.С осени 2020 года, после выборов нового состава горсовета, у Владимира будет глава администрации и отдельно — председатель горсовета.Мэр областной столицы Ольга Деева считает принятое решение правильным:«У главы администрации в руках все рычаги, которыми он владеет, и которые имеют возможность работать на благо Владимира: это и ЖКХ, и образование, и культура, и спорт, и молодёжь. Наверное, это правильно», — передают слова главы города наши коллеги.