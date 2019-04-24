Ущерб, нанесенный правообладателю, составил почти 700 тысяч рублей.

Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Камешковскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты нарушения авторских прав и использования вредоносных компьютерных программ руководителем одной из местных организаций.Установлено, что в период с октября 2016 по апрель 2019 года 40-летний житель города Коврова использовал нелицензионную версию программного обеспечения для трехмерного проектирования объектов машино- и приборостроительной конфигурации. Для нейтрализации средств защиты объекта авторского права подозреваемый применил вредоносные компьютерные программы, позволившие обойти защитные системы программного продукта.Ущерб, нанесенный правообладателю незаконными действиями подозреваемого, составил около 700 000 рублей, что является крупным размером.Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права) и ч. 1. ст. 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ).