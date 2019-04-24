Он посетит пять районов региона

Он посетит пять районов регионаВ эту субботу, 27 апреля, во Владимирскую область приедет специальный агитпоезд фракции ЛДПР. Поезд сделает остановки на 5-ти станциях региона.В составе московской делегации – депутаты ГосДумы, члены Центрального аппарата партии, а также сам председатель ЛДПР Владимир Жириновский.На каждой станции юристы проведут приём граждан. Каждое обращение, пожелание или жалобу примут во внимание, рассмотрят и удовлетворят. Самые сложные и нерешаемые проблемные вопросы Владимир Жириновский готов взять под личный контроль.