Спортсмены прошли в высшую лигу «А»

Спортсмены прошли в высшую лигу «А»Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин провёл встречу с игроками и тренерами волейбольного клуба «Владимир».Глава региона поздравил игроков и тренерский штаб с успешным выступлением в этом сезоне, отметив, что впервые за два десятка лет команде удалось выйти в высшую лигу «А».«На этой волне нам крайне важно продолжить развивать волейбол в нашей области. Глядя на ваши успехи, я могу быть уверен, что молодёжь будет заниматься этим видом спорта. Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы предоставить такую возможность каждому», – заявил Владимир Сипягин.Начальник команды «Владимир» Андрей Булгаков рассказал, что заявку на участие в высшей лиге «А» необходимо направить в Федерацию волейбола России. Но для этого нужно выполнить 2 обязательных условия: дать финансовую гарантию и подготовить домашнюю арену, которая будет отвечать всем требованиям. Для «Владимира» один сезон в высшей лиге «А» обойдётся как минимум в 25 миллионов рублей. А вот подходящая под требования федерации игровая площадка есть только в Коврове, да и там покрытие нужно заменить.Губернатор сообщил, что уже ведёт активные переговоры с потенциальными спонсорами клуба.Волейболистам предложили провести несколько показательных игр для детей и подростков, а также мастер-классы для отдыхающих в летних лагерях. Спортсмены согласились. На встрече обсудили и развитие фан-клуба. Мнение по этому вопросу едино – с пустыми трибунами сложнее показывать высокие результаты.На первый сезон в высшей лиге «А» руководство клуба поставило задачу: попасть в Топ-10 команд. Соперников «Владимир» узнает в середине, когда лигу полностью укомплектуют. Владимир Сипягин пообещал и дальше посещать их игры и оказывать всяческую поддержку.