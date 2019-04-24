В Санкт-Петербурге в среду, 24 апреля, состоялось заседание Совета законодателей с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина и глава Совфеда Валентины Матвиенко. Вместе с другими парламентариями, а также представителями правительства и Счетной палаты, они обсудили вопросы реализации послания президента на региональном уровне, а также меры по сокращению разницы в доходах субъектов Федерации.

В Санкт-Петербурге в среду, 24 апреля, состоялось заседание Совета законодателей с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина и глава Совфеда Валентины Матвиенко. Вместе с другими парламентариями, а также представителями правительства и Счетной палаты, они обсудили вопросы реализации послания президента на региональном уровне, а также меры по сокращению разницы в доходах субъектов Федерации.В заседании Совета приняли участие представители профильныхдумских комитетов, руководители региональных заксобраний, первый зампредправительства, министр финансов Антон Силуанов, а также глава Счетной палатыАлексей Кудрин.Открывая заседание, спикер нижней палаты Вячеслав Володинотметил, что повестка мероприятия сформирована на основе запросов регионов. Оннапомнил, что эти вопросы касаются реализации послания главы государства всубъектах Федерации, а также контроля за этим процессом.Говоря о сокращении разницы в бюджетной обеспеченности междусубъектами, Силуановподчеркнул, что задача состоит в том, чтобы помочь регионам создать крепкийбюджетный потенциал. По его словам, уровень валового регионального продукта надушу населения между самыми богатыми и наименее развитыми регионами Россииотличается в 93 раза, разрыв по среднедушевому доходу – в пять раз.По словам первого вице-премьера, были приняты решения,которые позволяют изменить ситуацию. Помимо прочего, увеличена поддержкасубъектов из федерального бюджета. "За последние 10 лет объем дотаций навыравнивание увеличился в 2,1 раза – с 328 млрд рублей в 2008 году до 675 млрдрублей в 2019 году", – сказал Силуанов.Чиновник отметил, что реализация нацпроектов позволитсократить неравенство между регионами. "Все национальные цели и нацпроектырассчитаны и направлены на увеличение темпов роста экономики", – пояснилСилуанов.В свою очередь, Вячеслав Володин призвал снижать количестводотационных регионов путем повышения их самодостаточности. Председатель Госдумыотметил, что сейчас в России 13 регионов-доноров, и нужно сделать так, чтобы ихстановилось больше. Володин обратился к Силуанову и предложил обсудить меры,которые позволят ежегодно увеличивать количество таких субъектов Федерации.По словам законодателя, необходимо сделать так, чтобырегионы сами пополняли свою налогооблагаемую базу."Надо дать либоновый налоговый режим, либо тогда это должны быть дотации, которые реальносократят разрыв по бюджетной обеспеченности. У нас с вами этот разрыв сталогромным, у нас 10 регионов России формируют более половины НДФЛ", – обратилсяспикер к представителю правительства.В частности, отметил Володин, можно было бы выйти назаконодательное решение, чтобы крупные компании платили налоги там, гдеработают. Парламентарий призвал сбалансировать бюджеты отдельных регионов."Иначе у нас экономически сильные регионы будут находиться в дотационнойзоне", – сказал спикер.Выступил на заседании Совета законодателей и глава Счетнойпалаты Алексей Кудрин. Он рассказал о мерах по сокращению разрыва между регионамипо уровню их обеспеченности. "Нам нужно увеличивать горизонтальные связи междусубъектами России, особенно в тех регионах, где есть крупные центры, которыепритягивают и могут дать новое дыхание и развитие окружающим регионам", —сказал экономист.Кудрин перечислил несколько городов, которые могли бы статьцентрами притяжения. Среди них, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, – Казань,Самара, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и другие субъекты."Мы должны уравновесить, сбалансировать развитие страны, асоответственно, создать больше связей между этими регионами, вокруг этихкрупных регионов", – подчеркнул Кудрин.Решить этот вопрос можно путем распределения между регионамидоходов федерального бюджета от налогов на добавленную стоимость."Давайтеопределим какую‑то величинуналога НДС,который поступаетв федеральный бюджет, и распределимего по схеме по определеннойформуле междусубъектами", – предложил руководитель Счетной палаты.Напомним, ранее Вячеслав Володин указывал на особую важностьаудита при исполнении нацпроектов. "Реализация национальных проектовнеразрывно связана с контролем за ходом их реализации", – подчеркивал спикер.