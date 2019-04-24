Жительница подмосковного Клина приставила кухонный нож к горлу дочери, пытаясь заставить снимавшего ее на видео мужчину подойти ближе. Надежды не оправдались, и тогда женщина выместила свою злость на припаркованной машине, чем немало напугала своих детей.

Жительница подмосковного Клина приставила кухонный нож к горлу дочери, пытаясь заставить снимавшего ее на видео мужчину подойти ближе. Надежды не оправдались, и тогда женщина выместила свою злость на припаркованной машине, чем немало напугала своих детей.Инцидент произошел в начале текущей недели на улице Майданова, но о предыстории конфликта остается только догадываться."Я чего ты бегаешь, щенок?! Девчонок не защищает, а сам бегает!" — пристыдила мужчину выпившая мать двоих детей, после чего на их глазах принялась наносить удары по стоящей рядом Daewoo Nexia. Судя по возмущенным крикам оператора, машина принадлежит ему.Ситуацией уже заинтересовались полицейские, в отношении женщины начата проверка."Принимаются меры к установлению личности женщины, запечатлённой в ролике, а также детей. Затем в органы профилактики будут направлены запросы о предоставлении необходимой информации. В ходе проверки также будут проверены условия проживания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в подмосковном управлении СКР.