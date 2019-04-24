Избранного президента Украины заподозрили в желании насолить России. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что Владимир Зеленский вынужден будет принимать первые непростые решения.

Избранного президента Украины заподозрилив желании "насолить" России. Эксперт Совета по развитию информационного общества приГосдуме Вадим Манукян считает, что Владимир Зеленский вынужденбудет принимать первые непростые решения.Особенно этокасается указа президента России Владимира Путина обупрощенном получении российских паспортов жителями Луганской и Донецкойнародных республик (ДНР и ЛНР). Ведь ранее Владимир Зеленский заявил, что намеренвернуть временно эти территории Незалежной и заставить нашу страну возместитьущерб.Манукян предполагает, что скореевсего, добрососедской политики по отношению к России и уважения к общемусоветскому прошлому от избранного главы Украины ожидать не приходится. Экспертпредположил, что вскоре может попытаться "насолить"ветеранам Великой Отечественной войны и всем, кто чтит подвиг советского народав борьбе с нацизмом, нанеся таким образом удар в спину Путину."Зеленский посылает месседжи, которыедолжны услышать определенные группы. Его все пытаются переманить на свою сторону,как это было, когда Дональд Трамп стал президентомСША. Но, судя по моей информации, кое-какой важный сигнал он уже готов подать",– цитирует Манукяна . А связан этот сигнал, по мнению эксперта, с датой предстоящей инаугурации."У меня имеется информация, которой я склонен доверять, что датойинаугурации может стать 9 мая", – заявил Вадим Манукян. Он полагает, что этотдень, предположительно, выбран выскочившим в предвыборную гонку, как черт из табакерки для того, чтобы заместить в умах украинцев праздник Великой Победыпраздником прихода президента "новой надежды".