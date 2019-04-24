Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в состав главной национальной команды двух игроков из клубов Национальной хоккейной лиги. Речь идет о форварде Вегас Голден Найтс Никите Гусеве и защитнике Торонто Мэйпл Лифз Никите Зайцеве.

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в состав главной национальной команды двух игроков из клубов Национальной хоккейной лиги. Речь идет о форварде "Вегас Голден Найтс" Никите Гусеве и защитнике "Торонто Мэйпл Лифз" Никите Зайцеве.Решение тренеров "красной машины" по вызову игроков в команду для подготовки к чемпионату мира было принято после того, как клубы хоккеистов накануне вылетели из Кубка Стэнли. "Торонто" по итогам семи матчей уступил "Бостон Брюинз", а "Вегас" вылетел после четырех поражений от "Сан-Хосе Шаркс".Напомним, что чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая в Словакии.