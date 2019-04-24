Ксения Бородина написала разгромный пост, посвященный звезде Дома-2 Илье Яббарову. Телеведущая сопроводила запись видео, на котором кричит на мужчину, обвиняя его в равнодушии к новорожденному ребенку.

Ксения Бородина написала разгромный пост, посвященный звезде "Дома-2" Илье Яббарову. Телеведущая сопроводила запись видео, на котором кричит на мужчину, обвиняя его в равнодушии к новорожденному ребенку.Ксения Бородина не может понять, почему Илья Яббаров так относится к своему сыну Богдану, когда сам в свое время пережил ситуацию, когда отец ушел из семьи, оставив мальчика без папы. "Я просто не могу молчать! Никогда! Никогда не проявлю равнодушие к тому, что отец может бросить своего ребенка", – начала пост такими словами Ксения Бородина на своей страничке в социальной сети Instagram."Родители могут не быть вместе, но они не имеют права лишать дитя любви и заботы. Услышать из уст ребенка "родителей не выбирают" – самое ужасное, что может произойти с отцом или матерью (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – убеждена ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2".Бородина сопроводила публикацию роликом, на котором буквально орет на Илью Яббарова, припоминая ему подробности его нерадостного детства без отца. "Илья, я правда, не понимаю, почему поездка к сыну для тебя означает переступить через себя?! Да как это возможно: забить на двухмесячного Богадана из-за каких-то обидок или разногласий?! Как можно не поехать на крестины своего ребёнка?!" – задалась риторическими вопросами ведущая.Ксения буквально довела Илью: у мужчины от эмоциональных слов ведущей потекли слезы. "Я надеюсь, что твои слезы – это не тупой хайп или тема для твоего очередного "хита", и ты реально задумаешься над моими словами", – выразила надежду Ксения Бородина.