Мало кто знает, что Ольга Ломоносова, ставшая знаменитой после выхода на экраны сериала Не родись красивой, получила музыкальное образование и занималась балетом. Актриса отметила, что это очень жестокий вид искусства, где после 35 лет человек уже уходит на пенсию, потому что оказывается не нужен.

Мало кто знает, что Ольга Ломоносова, ставшая знаменитой после выхода на экраны сериала "Не родись красивой", получила музыкальное образование и занималась балетом. Актриса отметила, что это очень жестокий вид искусства, где после 35 лет человек уже уходит на пенсию, потому что оказывается не нужен.У Ольги Ломоносовой двое дочерей, однако ни одну из них она не хотела бы отправить заниматься балетом. Она убеждена, что у ребенка должны быть "космические данные" и огромное желание заниматься балетом, чтобы выбрать его своей профессией."Она тяжелая, сложная, невероятно зависимая, и, что хуже всего, после 35 лет ты на пенсии. Закончилась карьера в театре, а дальше что? Счастливые те, кто остался и работает реквизитором, помощником режиссеров, репетитором устроился. Иначе все. Вот меня бы сейчас выкинули и что бы я делала? Во мне много сил и энергии, а я уже никому не нужна в профессии", – констатировала Ольга Ломоносова.Она вспомнила, как в переходном возрасте у нее начались проблемы с весом, а поесть она любила. Тогда пришлось прибегать к различным способам сбросить лишние килограммы – диеты, таблетки для похудения и прочие "издевательства" над организмом."Балетные девочки должны быть "костями", чтобы их было легко поднимать. Когда ни один мальчик не становится с тобой в пару, а их трое в классе на всех девочек, и они выбирают маленьких либо худеньких, а ты – высокая и лошадушка, это травма. Я обожаю балет, но это очень жестокий вид искусства", – цитирует Ольгу Ломоносову .В итоге, балет она сменила на кинематограф. Популярность ей принес сериал "Не родись красивой". Не всегда узнаваемость была на руку Ольге Ломоносовой. Она рассказала: "Помню, как в перерыве между съемками оказалась в центре, заглянула в кафе и сразу вышла, потому что поняла, что не могу спокойно там остаться, на меня все будут смотреть. На улицах буквально показывали пальцем".