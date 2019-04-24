Белоруссия прекратила поставки светлых нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива – на Украину, в Польшу и страны Прибалтики, заявив об ухудшении качества поставляемой из России нефти. Эксперты считают, что эта тема намеренно раздувается в преддверии выборов.

Белоруссия прекратила поставки светлых нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива – на Украину, в Польшу и страны Прибалтики, заявив об ухудшении качества поставляемой из России нефти. Эксперты считают, что эта тема намеренно раздувается в преддверии выборов.Заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб рассказал, что белорусское руководство приняло решение о приостановке экспорта энергоносителей в соседние страны для того, чтобы у страны была возможность в полном объеме обеспечить внутренний рынок. В российском энергосырье было зафиксировано повышенное содержание органических хлоридов."Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ", – цитирует пресс-секретаря "Белнефтехима" Марины Костюченко. Специалисты оценивают уровень потерь от произошедшего. А украинские СМИ, тем временем, передают, что их страна осталась без топлива из-за "войны России и Белоруссии". Впрочем, местные журналисты известны своей привычкой излишне обострять любые трения и раздувать рабочие моменты до едва ли не глобального противостояния.Тем не менее, некоторая доля истины в словах о том, что причиной произошедшего является не само качество нефтепродукта, а некие политические мотивы, все же есть. Эксперты обратили внимание на то, что в Белоруссии тут же заговорили о возможности закупки нефти в других странах."В Белоруссии есть народная примета: если в Минске заговорили об альтернативной покупке нефти, значит, в Белоруссии скоро выборы. Речь – об энергетической независимости в контексте разных предвыборных программ", – цитирует политолога Александра Зимовского."Всегда эта тема присутствует, и потом выборы заканчиваются и эта тема затихает. Начинаются переговоры об условиях поставки российской нефти, приятных таких цифрах. Я уверен, что так и будет", – добавил он.