Сотрудники ФСБ задержали еще двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году и на российских военнослужащих в Чеченской Республике в 2000 году.

Сотрудники ФСБ задержали еще двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году и на российских военнослужащих в Чеченской Республике в 2000 году."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК России "Посягательство на жизнь военнослужащего", задержаны жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов", — сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.Вооруженное нападение на Дагестан произошло в 1999 году. Тогда погибли более 280 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Еще свыше 800 человек получили ранения.Атака на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск была совершена в 2000 году возле села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. 84 военнослужащих были убиты.