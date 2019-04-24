В УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в период с 8 по 23 апреля 2019 года прошел чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по мини-футболу.

В течение двенадцати дней турнира столичными полицейскими было сыграно 40 матчей. Во время матчей можно было увидеть яркий пример спортивного мастерства и командного духа.Чемпионат проводился в целях развития служебно-прикладных видов спорта, повышения профессиональной подготовки личного состава ГУ МВД России по г. Москве.В результате красивой, яркой борьбы призерами стали:1 место — команда УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве;2 место — команда Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве;3 место — команда УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве.В специальных номинациях как лучшие игроки чемпионата были отмечены следующие сотрудники:лучший вратарь — старший лейтенант полиции, инспектор службы ППОДПиКИГ УООП ГУ МВД России по г. Москве Владимир Переходов;лучший защитник — лейтенант внутренней службы, инструктор ГРЛС ОМВД по району Хорошево-Мневники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Михаил Репин;лучший нападающий — старший лейтенант полиции, оперуполномоченный ОУР УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве Ильяс Альбиков.лучший игрок турнира — сержант полиции, полицейский 4 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Дмитрий Сарайкин.В церемонии награждения победителей и призёров чемпионата принял участие помощник начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по работе с личным составом полковник внутренней службы Руслан Ермаков. После награждения Руслан Ермаков поблагодарил всех за активное участие, пожелал успехов и дальнейших спортивных побед.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве