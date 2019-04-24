Первенец Меган Маркл и принца Гарри появится на свет со дня на день. Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.

Первенец Меган Маркл и принца Гарри появится на свет со дня на день. Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.Бывшая актриса рассказала близким друзьям, что хочет родить наследника в официальной резиденции Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Королевский комментатор Виктория Арбайтер считает, что герцогине придется отказаться от своих пожеланий и последовать рекомендациям врачей."Меган Маркл исполнится в этом году 38 лет. В таком возрасте у женщин могут возникнуть осложнения при родах", – выразила свои опасения эксперт. По мнению журналистки, королевской особе необходимо внимательно прислушиваться к советам родственников и медиков.Однако специалист не исключает возможности, что роды пройдут спокойно для супруги принца Гарри. "Она регулярно следит за своим здоровьем, фигурой и лишним весом. Герцогиня всегда ведет себя энергично на публике. Многие считают, что выглядеть безупречно ей помогают занятия йогой", – отметила Виктория Арбайтер.Напомним, несколько недель назад и принц Гарри переехали во Фрогмор-Хаус в Виндзоре. После рождения первенца супруги отправятся на несколько лет в Африку, где будут продвигать Соединенное Королевство и работать с благотворительными организациями, сообщает Express.co.