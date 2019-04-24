Знаменитый дрессировщик затеял со спортсменом соревнование по армрестлингу. Эдгард Запашный и Федор Емельяненко померились силами в бане.

Знаменитый дрессировщик затеял со спортсменом соревнование по армрестлингу. Эдгард Запашный и Федор Емельяненко померились силами в бане.Эдгард Запашный и чемпион мира по смешаннымединоборствам решили попариться в бане. Во время дружеской посиделки приятелирешили сразиться в армрестлинге.Боец ММА снял поединок на видео. Емельяненко сцепилсялевой рукой с Запашным. Спортсмен буквально за секунду смог сразитьдрессировщика. Проигравший стал оправдываться, что боец удобнее устроился, чемон.Эдгард Запашный назвал Федора Емельяненко хитрым, начто тот только рассмеялся. "Когда после унизительного поражения и на ринг то невызвать", – написал дрессировщик на своей странице в Instagram. Пользователямсоцсети пришелся по душе поединок между двумя знаменитостями. При этом многиепосчитали бой неравным."Ну тут все ясно. А теперь Федора к тиграм", "Неравный бой. Каждыйиз вас профессионал в своем деле. Вы же к тиграм Федора на пару часов в клеткуне отправите…", "Эдгард поднимает льва. Вопрос, сколько же тогда львов можетподнять Федор?", "Парни! Вы лучшие! Смотрю на вас всех и горжусь,что не перевелись на земле русской настоящие мужчины! Богатыри!", "Так не справедливо!!!Эдгард должен двумя руками держать кулак чемпиона", – высказались фолловеры.Ранее стал жертвой агрессивного медведя. Хищник оказался в кабинете директора цирка. Видео с подписью "На меня напал медведь!" появилось в Instagram и всполошило поклонников известного дрессировщика. Но вскоре выяснилось, что директор Большого московского цирка разыграл подписчиков.