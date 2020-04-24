35 лет назад 23 апреля начался апрельский пленум ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки в СССР. Ее отцом считается Михаил Горбачев. В преддверии этой даты бывший президент СССР заявил, что срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП в 1991 году.

35 лет назад 23 апреля начался апрельский пленум ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки в СССР. Ее "отцом" считается Михаил Горбачев, который за месяц до этого пленума стал генеральным секретарем ЦК.В преддверии этой даты 89-летний бывший первый и последний президент СССР в комментарии РИА Новости заявил, что срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП в 1991 году, а также тех, кто воспользовался сложившейся в стране ситуацией после путча с тем, чтобы развалить страну.Однако, уверен Горбачев, "это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки".Путч – попытка отстранить Горбачева от власти – была предпринята в ночь на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства СССР, которые были не согласны с политикой реформ "отца перестройки", а также проектом нового Союзного договора. Они создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), но путч провалился, многие "путчисты" закончили свою жизнь трагически.