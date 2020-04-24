Если последние новости о темпах распространения коронавируса в России и данные официальной статистики в предыдущие дни зародили надежду на замедление темпов эпидемии, то новые сведения нанесли серьезный удар по оптимистичным прогнозам. Болезнь продолжает ставить рекорды.

Если последние новости о темпах распространения коронавируса в России и данные официальной статистики в предыдущие дни зародили надежду на замедление темпов эпидемии, то новые сведения нанесли серьезный удар по оптимистичным прогнозам. Болезнь продолжает ставить рекорды.К 24 апреля 2020 года число зарегистрированных случаев коронавируса в России достигло 68 622. Всего за сутки показатель подскочил на 5 849 пациентов с подтвержденным диагнозом. За это же время в стране скончались 60 больных. Излечиться от коронавируса смогли 677 человек.По темпам распространения коронавируса в России по-прежнему лидирует Москва. В городе за сутки зафиксировано 2957 новых случаев, передает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. Общее число больных коронавирусом в Москве достигло 36 897.Последние новости пестрели предупреждениями экспертов: стоит готовиться к новому скачку заболеваемости в России. Дескать, несколько дней, во время которых число новых случаев снижалось, не говорят о долгосрочной тенденции.Официальная статистика показала, что эти специалисты были правы. Коронавирус в России по-прежнему ставит рекорды по скорости распространения. Некоторые врачи отмечают, что пик эпидемии придется на конец мая. За ним последует период плато, когда число новых случаев за день будет держаться приблизительно на одном уровне, и лишь затем начнется медленное снижение этого показателя.7 Апр 2020 в 5:46 PDT