Активность в экономике Японии в апреле продемонстрировала рекордный спад, отражая удар по спросу внутри страны и за рубежом в результате пандемии коронавируса и чрезвычайного положения, объявленного по всей стране, передает Bloomberg.
Активность в экономике Японии в апреле продемонстрировала рекордный спад, отражая удар по спросу внутри страны и за рубежом в результате пандемии коронавируса и чрезвычайного положения, объявленного по всей стране, передает Bloomberg.
Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Японии упал до рекордно низкого уровня 22,8 пункта.
Индекс PMI для производственной сферы Японии упал до 37,8 пункта в апреле, что указывает на самое сильное сокращение в производственном секторе с апреля 2009 года. Показатель PMI ниже 50 сигнализируют о снижении активности, выше 50 — о ее сокращении.
Такие мрачные показатели активизируют опасения по поводу длительного периода стагнации, поскольку ожидается, что глобальный рост останется слабым в течение долгого времени. Японский экспорт упал больше всего за последние три года в прошлом месяце, и ожидается, что показатели только ухудшатся в дальнейшем.
"Данные PMI по Японии говорят нам о том, что негативное экономическое воздействие глобальной пандемии коронавируса усилилось в апреле, — сказал экономист Джо Хейс из IHS Markit. — Сокращение совокупного объема производства и услуг было самым сильным за всю историю наблюдений за почти 13 лет".
Аналитики полагают, что Япония переживает спад экономики как минимум на три четверти, поскольку пандемия парализует экспортные рынки, сокращает производство и сдерживает потребительские расходы. Некоторые экономисты ожидают, что экономика сократится более чем на 20% в этом квартале.
В Японии на данный момент отмечалось меньше подтвержденных случаев заражения коронавирусом, чем в большинстве других стран, однако число случаев недавно превысило 11 тысяч уже после того, как в стране было объявлено чрезвычайное положение.
Хейс из IHS Markit ожидает, что чрезвычайное положение будет продлено после текущей даты окончания 6 мая, учитывая запоздалую реакцию Японии на вирус по сравнению с другими странами мира.