Активность в экономике Японии в апреле продемонстрировала рекордный спад, отражая удар по спросу внутри страны и за рубежом в результате пандемии коронавируса и чрезвычайного положения, объявленного по всей стране, передает Bloomberg.

Активность в экономике Японии в апреле продемонстрировала рекордный спад, отражая удар по спросу внутри страны и за рубежом в результате пандемии коронавируса и чрезвычайного положения, объявленного по всей стране, передает Bloomberg.Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Японии упал до рекордно низкого уровня 22,8 пункта.Индекс PMI для производственной сферы Японии упал до 37,8 пункта в апреле, что указывает на самое сильное сокращение в производственном секторе с апреля 2009 года. Показатель PMI ниже 50 сигнализируют о снижении активности, выше 50 — о ее сокращении.Такие мрачные показатели активизируют опасения по поводу длительного периода стагнации, поскольку ожидается, что глобальный рост останется слабым в течение долгого времени. Японский экспорт упал больше всего за последние три года в прошлом месяце, и ожидается, что показатели только ухудшатся в дальнейшем."Данные PMI по Японии говорят нам о том, что негативное экономическое воздействие глобальной пандемии коронавируса усилилось в апреле, — сказал экономист Джо Хейс из IHS Markit. — Сокращение совокупного объема производства и услуг было самым сильным за всю историю наблюдений за почти 13 лет".Аналитики полагают, что Япония переживает спад экономики как минимум на три четверти, поскольку пандемия парализует экспортные рынки, сокращает производство и сдерживает потребительские расходы. Некоторые экономисты ожидают, что экономика сократится более чем на 20% в этом квартале.В Японии на данный момент отмечалось меньше подтвержденных случаев заражения коронавирусом, чем в большинстве других стран, однако число случаев недавно превысило 11 тысяч уже после того, как в стране было объявлено чрезвычайное положение.Хейс из IHS Markit ожидает, что чрезвычайное положение будет продлено после текущей даты окончания 6 мая, учитывая запоздалую реакцию Японии на вирус по сравнению с другими странами мира.