В субботу в калифорнийском гипермаркете Walmart полицейские убили чернокожего мужчину, угрожавшему алюминиевой битой, предварительно попытавшись угомонить его электрошокером. Начальник местной полиции опубликовал видео инцидента, снятое нательными камерами сотрудников правоохранительных органов.

В субботу в калифорнийском гипермаркете Walmart полицейские убили чернокожего мужчину, угрожавшему алюминиевой битой. Начальник местной полиции Леандро Джефф Тюдор опубликовал видео происшествия, снятое нательными камерами сотрудников правоохранительных органов, "для предоставления максимально полной информации всем заинтересованным сторонам".Инцидент прозошел 18 апреля в городе Сан-Леандро. Полицейские приехали в магазин по вызову, узнав, что в торговом заведении буйный посетитель размахивает битой и бессвязно угрожает другим покупателям.Требования бросить свое импровизированное оружие мужчина проигнорировал. Напротив, пошел в сторону полицейского, не обращая внимания на предупреждения.Страж закона применил электрошокер, однако и это не остановило возбужденного посетителя магазина. Прозвучал выстрел, и лишь после этого мужчина отбросил биту в сторону, сделал несколько шагов и упал. Его еще раз ударили током, а затем надели наручники и вызвали врачей, которым осталось лишь констатировать смерть от пулевого ранения в грудь.Леандро Джефф Тюдор сообщил, что в настоящее время проводится всестороннее расследование инцидента, и заявил, что "это был печальный опыт для всех участников, включая многочисленных свидетелей в магазине".Местный адвокат С.Ли Меррит, в свою очередь, считает, что полицейские превысили свои полномочия и действовали незаконно. "Эти офицеры не подготовлены к тому, чтобы иметь дело с людьми, переживающими психологический кризис", — высказался он.Убитым оказался 33-летний местный житель Стивен Тейлор. О его мотивах не сообщается. Информация о том, совершал ли он ранее какие-либо преступления, отсутствует.