Сам депутат Госдумы считает себя потерпевшим в этом деле

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин выразил поддержку депутату Государственной Думы Григорию Аникееву, фигурирующему в уголовном деле о закупке просроченных аппаратов ИВЛ для владимирской больницы.Напомним, ранее СледКом РФ по Владимирской области с подачи городской прокуратуры возбудил уголовное дело по статье «сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере». По данным следствия, в конце марта для лечения больных с коронавирусом в отделение городской больницы №6 поступило 50 аппаратов ИВЛ «ФАЗА – 5 НР». Оказалось, что на медицинское оборудование нет никаких документов, а срок хранения истёк более 15 лет назад.Позднее выяснилось, что закупку оборудования производил благотворительный фонд Григория Аникеева, правда, как тот сам говорит, он лишь выделил деньги, а аппараты ИВЛ выбирали представители Белого дома. Сам депутат Госдумы считает себя потерпевшим в этом деле.«Наверное, руководители благотворительного фонда не обязаны разбираться в спецификации медицинской техники. Это задача профессионалов в сфере организации здравоохранения, они должны направить средства меценатов по назначению.Сегодня прокуратура и следственный комитет выясняют, кто и почему приобрел за счет фонда непригодные аппараты ИВЛ. Не сомневаюсь, что выяснят. Ситуация в регионе непростая, и если кто-то решил, что сможет избежать ответственности, то он жестоко ошибается. Еще раз выражаю Григорию Викторовичу Аникееву поддержку и уважение жителей города Владимира за его работу и реальную помощь людям», - заявил сити-менеджер Андрей Шохин.