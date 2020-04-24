Сразу два футболиста испанской Барселоны могут в летнее межсезонье покинуть Каталонию и перебраться в английский Ньюкасл. Правда, произойдет это не ранее того момента, когда новым владельцем сорок станет суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом.

Сразу два футболиста испанской "Барселоны" могут в летнее межсезонье покинуть столицу Каталонии и перебраться в английский "Ньюкасл Юнайтед". Правда, произойдет это не ранее того момента, когда новым владельцем "сорок" станет суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом.Тем не менее, в Англии уже ходят слухи о фантастических аппетитах будущих арабских боссов нынешнего середняка премьер-лиги. Им приписывают желание громких трансферов. В частности, сообщает Daily Mirror, бразильский хавбек Фелипе Коутиньо и французский форвард Антуан Гризманн из испанской "Барселоны" могут перед началом следующего сезона оказаться в "Ньюкасле".Известно, что оба игрока, перебравшись в "Барсу", не пользуются взаимностью со стороны тренерского штаба. Так говорят, что Гризманн никак не вписывается в коллектив команды и практически весь сезон провел в роли отшельника. Коутиньо же вообще провел почти года в мюнхенской "Баварии" и, по слухам, мечтает вернуться в Англию, где выступал за "Ливерпуль".