Руководство омского Авангарда определилось с новым генеральным менеджером хоккейного клуба. Им стал бывший вратарь Алексей Волков, поигравший в свое время за уфимский Салават Юлаев, столичные Спартак и Динамо, подмосковные Витязь и Атлант.

Руководство омского "Авангарда" определилось с новым генеральным менеджером хоккейного клуба. Им стал бывший вратарь Алексей Волков, поигравший в свое время за уфимский "Салават Юлаев", столичные "Спартак" и "Динамо", подмосковные "Витязь" и "Атлант"."Мы пригласили Алексея Владимировича усилить менеджмент клуба, чтобы быстрее достичь главной цели омского "Авангарда" – завоевание Кубка Гагарина", – приводит слова председателя Совета директоров клуба Александра Крылова официальный сайт "ястребов".После окончания карьеры хоккеиста Волков работал помощником генерального менеджера екатеринбургского "Автомобилиста", а также главным специалистом по скаутингу в столичном ЦСКА.