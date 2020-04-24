Теперь она не будет задевать жилые дома

ГК «Автодор», занимающаяся строительством платного автобана М-12 «Москва – Казань», проходящим через Владимирскую область, предложила новый вариант трассировки, не затрагивающий жилые дома.Напомним, ранее госкомпания уже опубликовывала проект трассы, по которому 36 километров нового платного автобана должны были пройти через Судогодский район из-за чего местные жители рисковали остаться без своих домов. Осенью 2019 года в регионе прошло несколько митингов местных жителей, пытавшихся отстоять свою землю. Тогда в ГК «Автодор» пообещали учесть критику жителей Владимирской области. По новому проекту трасса пройдёт в обход населённых пунктов. Он сделан таким образом, чтобы никому не нанести ущерба, а лишь получить выгоду.Строительство магистрали начнётся уже в 2020 дома, а закончить её должны к 2024 году. М-12 должна будет связать Москву, Нижний Новгород и Казань, а в дальнейшем, может, и Екатеринбург. Её протяжённость составит более 700 километров. По новому платному автобану можно будет добраться до столицы за полтора часа. В Белом доме ранее говорили, что её строительство должно помочь регионам, предоставив им новые рабочие места, бесперебойную сотовую связь и туристический поток.